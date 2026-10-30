Acme Solar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acme Solar hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.68 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.87 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch