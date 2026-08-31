Acme Gold Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acme Gold Company hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch