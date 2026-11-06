ACMAT legte Quartalsergebnis vor

ACMAT lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.38 USD gegenüber 0.400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 58.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch