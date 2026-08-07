ACMAT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ACMAT hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.040 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0.8 Millionen USD, gegenüber 0.8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch