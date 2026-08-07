ACMAT A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACMAT A liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ACMAT A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch