ACMAT A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ACMAT A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ACMAT A ein Ergebnis je Aktie von 0.400 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ACMAT A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 58.65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD im Vergleich zu 1.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch