ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.84 CNY gegenüber 1.02 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.24 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A einen Umsatz von 1.96 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch