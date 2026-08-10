ACM Research A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ACM Research A hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.01 Prozent auf 292.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch