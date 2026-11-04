ACL Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ACL Construction äusserte sich am 01.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACL Construction -0.040 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 41.40 Prozent auf 10.36 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte ACL Construction 17.68 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch