Acknit Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acknit Industries hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.62 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 620.6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch