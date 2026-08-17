ACKG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACKG gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 69.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ACKG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24.66 Milliarden JPY im Vergleich zu 26.57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch