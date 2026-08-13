Acies Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acies Acquisition A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch