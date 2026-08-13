Acico Industries Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Acico Industries Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 KWD. Im Vorjahresviertel hatte Acico Industries Company 0.010 KWD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 18.9 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Acico Industries Company 16.8 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch