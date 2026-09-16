WORLD Aktie 43373567 / JP3990210001
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16.09.2026 07:35:00
ACI World fordert Reform der weltweiten Flughafen-Slot-Vergabe
World hat eine Reform der weltweiten Flughafen-Slot-Vergabe gefordert. Das über 50 Jahre alte System halte mit dem Wachstum der Luftfahrt nicht mehr Schritt, wie der Verband mitteilte. Die Zahl überlasteter Flughäfen sei binnen zehn Jahren um mehr als 25 Prozent gestiegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!