Acht grosse Versicherer verpflichten sich dem Klimaschutz - Zurich und Swiss Re dabei - Aktien schwächeln

Die Mitglieder der neu gegründeten "Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)" haben sich dazu verpflichtet, ihre Versicherungs-Portfolien bis 2050 unter dem Strich frei von Treibhausgas-Emissionen zu machen, wie der Chef der Initiative, AXA -Chef Thomas Buberl, am Sonntag erklärte.

Neben der französischen AXA gehören dem Bündnis, das sich im Frühjahr zusammengefunden hatte, Zurich und Swiss Re aus der Schweiz die Allianz und die Münchner Rück aus Deutschland, die britische Aviva und der französische Rückversicherer SCOR an.

Als achtes Mitglied ist die italienische Generali zur NZIA gestossen. Ihr Vorstandschef Philippe Donnet stellte den Zusammenschluss auf einem Klimagipfel am Rande des G20-Treffens in Venedig vor. Die Versicherer wollen sich individuell Ziele geben, die alle fünf Jahre überprüft werden sollen. Über die Fortschritte wollen sie jedes Jahr berichten.

Damit werde die Versicherbarkeit von Unternehmen oder deren Anlagen letztlich daran geknüpft, ob diese glaubwürdige Strategien für den Übergang in eine treibhausgasfreie Welt haben, sagte der UN-Sondergesandte für den Klimaschutz, Mark Carney.

Die meisten Teilnehmer der NZIA, darunter die Allianz und die Münchener Rück, haben sich - auch auf Druck von Investoren - bereits selbst Vorgaben gemacht, die etwa die Versicherung von Kohlekraftwerken oder -förderern massiv erschweren. Viele haben sich auch verpflichtet, ihre Kapitalanlagen nach Klimaschutz-Kriterien auszurichten.

Umwelt- und Klimaschutz-Organisationen begrüssten am Sonntag die Initiative, kritisierten aber, dass die Versicherer Policen für Emittenten von Treibhausgasen nicht kategorisch ausschliessen. "Allianz, Axa, Munich Re und Zurich, vier von acht Gründungsmitgliedern der NZIA, gehören international zu den zehn wichtigsten Schadens- und Unfallversicherern im Öl- und Gasbereich", sagte Regine Richter von der Organisation Urgewald.

"Sie müssen sich verpflichten, keine neuen Öl- und Gasprojekte abzusichern, und das so schnell wie möglich, wenn ihre Klimaambitionen ernst genommen werden sollen."

Für die Aktien von Swiss Re und Zurich ging es am Montag zunächst aufwärts, inzwischen müssen sie jedoch Verluste hinnehmen. An der SIX verlieren Anteilsscheine von Swiss Re zeitweise 0,17 Prozent auf 84,06 Franken, während Zurich-Papiere zeitweise um 0,27 Prozent auf 364,10 Franken fallen.

Mailand/München (awp/awp/sda/reu)