Achison A lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 2.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Achison A 0.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch