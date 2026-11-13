Achilles: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Achilles hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126.36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80.68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 21.30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch