Achiko will in Q4 eine Million COVID-19-Tests herstellen

Für eine zweite Generation des Testkits hat das Unternehmen die Zulassung in Indonesien beantragt.

Bei der zweiten Generation würden verbesserte Kunststoffe eingesetzt, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Achiko rechnet mit der Zulassung im November dieses Jahres.

Bei AptameX handelt es sich um einen speichelbasierten Schnelltest für COVID-19, der deutlich einfacher anzuwenden sei und weniger koste. Das Unternehmen geht davon aus, den Test für 2,50 US-Dollar oder weniger anbieten zu können.

Mit einer Erteilung der CE-Kennzeichnung für den EU-Raum rechnet Achiko "noch in diesem Jahr". Dies würde den Markteintritt in weitere Länder ermöglichen. Ende September anlässlich der Halbjahreszahlen hatte das Management zuletzt von "noch vor Weihnachten" gesprochen.

Der Hauptsitz des an der Schweizer Börse SIX kotierten Unternehmens ist in Zürich. Achiko hat zudem Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

