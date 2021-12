Achiko schliesst Aktienkapitalerhöhung ab

Zürich (awp) - Das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen Achiko aus Indonesien hat eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Das Aktienkapital wurde um gut 10 Millionen auf knapp 118 Millionen Aktien aufgestockt.

Die neuen Aktien seien aus dem bestehenden genehmigten Kapital geschaffen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Durch die Erhöhung erfülle man Ansprüche aus einer Aktienleihe, die im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung geltend gemacht worden seien, heisst es weiter.

Achiko mit Hauptsitz in Zürich und Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul entwickelt Innovationen im Bereich der Gesundheitstechnologie. Zuletzt hat das Unternehmen die Produktzulassung für einen Coronatest und die dazu gehörende Gesundheits-App in Indonesien erhalten.

