Achiko kooperiert mit indonesischer Empatkali bei zinslosen Ratenzahlungen

Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko arbeitet mit einem indonesischen Anbieter von Konsumenten-Ratenzahlungen zusammen.

Die digitale Finanzplattform werde an Empatkali lizenziert, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Im Rahmen der Vereinbarung investiert Achiko über eine Wandelanleihe 100'000 US-Dollar in das Unternehmen.

Mit der Kooperation will Empatkali seinen Kunden zinslose "buy now, pay later"-Dienstleistung anbieten und sie könnten dabei die Finanzdienstleistungsplattform von Achiko als Zahlungsweg nutzen. Die Möglichkeit, Produkte oder Dienstleistungen in Raten und ohne Zinsen abbezahlen zu können, sei ideal für die indonesischen Kunden. In dem südost-asiatischen Land sind rund 85 Prozent der Bevölkerung Muslime. Hier bestünden Vorbehalte, zinsabhängige Finanzprodukte zu verwenden.

