Achiko-Aktie: Neuer Finanzchef ernannt

Er trat per 5. Oktober die Nachfolge des Interim-CFO Adam O'Keeffe an, wie Achiko am Freitag mitteilte.

Zugleich stösst Birkmann als neues Mitglied zum Exekutivkomitee. Vor seiner Tätigkeit bei Achiko war er Finanzchef bei Ender Diagnostics sowie Sensile Medical.

jg/kw

Zürich (awp)