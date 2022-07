Achiko AG Investor Briefing

Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

07.07.2022 / 19:45





Zürich, 7. Juli 2022: Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) (Achiko, das Unternehmen), lädt Investoren und Aktionäre zu einem moderierten Investorengespräch ein. Das zur Präsentation gehörende Powerpoint-Dokument wird zum Zeitpunkt der Telefonkonferenz auf der Website veröffentlicht. Die Präsentation findet in englischer Sprache statt.

Datum: 8. Juli 2022

Zeit: 14.30 CEST / 08.30 EDT

Format: Zoom Meeting

Präsentation: Mr Steven Goh, CEO of Achiko AG

Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/6191486127?pwd=VWJYa0VmWFV3OTBiL1RDd0o5NjR2dz09

Meeting ID: 619 148 6127

Passwort: 888

Lokale Einwahlnummern finden sich unter: https://us02web.zoom.us/u/knHHcenwR

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, im Mai 2022 erhielt AptameX die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM. Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.



Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com



Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.