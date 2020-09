Achalandage élevé à l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 27 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal souhaite informer la population desservie sur son territoire que la salle d'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont connait actuellement un achalandage inhabituellement élevé et rappelle qu'il existe des solutions de rechange pour consulter un professionnel de la santé rapidement.

Toute personne présentant des problèmes de santé mineurs est ainsi invitée à visiter une clinique médicale, à contacter son médecin de famille, ou encore, en cas de questions, à communiquer avec la ligne Info-Santé 811. Une liste des cliniques médicales de l'Est de Montréal est disponible au ciusss-estmtl.gouv.qc.ca.

Nous demandons à la population de l'Est de Montréal de se rendre à la Clinique Chauveau (5455 Chauveau) ou dans une clinique mobile et non à l'hôpital pour passer un test de dépistage de la COVID-19. Rappelons que les personnes qui présentent des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à la COVID-19 peuvent également composer le 514 644-4545 pour être dirigées vers la bonne ressource. Les lieux et les horaires de dépistage sont disponibles au ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/covid-19/depistage-de-la-covid-19

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal