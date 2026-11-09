ACE Software Exports verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ACE Software Exports liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ACE Software Exports die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ACE Software Exports mit einem Umsatz von insgesamt 144.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch