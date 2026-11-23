Accustem Sciences hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Accustem Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch