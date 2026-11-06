Accuray vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Accuray hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 USD, nach -0.180 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 86.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch