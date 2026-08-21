Accuray: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Accuray hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Accuray hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Accuray mit einem Umsatz von insgesamt 100.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20.87 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.400 USD. Im Vorjahr hatten -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 401.95 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12.33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 458.50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch