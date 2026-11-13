Accton Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Accton Technology lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23.39 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.00 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.75 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 65.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.95 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch