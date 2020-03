Accroître l'offre de logements locatifs pour les familles de Toronto

TORONTO, le 6 mars 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Toronto auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour en faire partie.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de plus de 147 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de 514 logements situé au 3415 Weston Road, à Toronto.

L'ensemble en question, produit par Medallion Corporation, reçoit un financement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement, qui est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), favoriser un approvisionnement stable de logements locatifs sur les marchés du logement qui sont coûteux pour les familles de la classe moyenne et celles qui cherchent à y accéder.

Citations

« La classe moyenne au Canada profitera de la construction de nouveaux logements locatifs. Par le biais d'importants investissements, notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs, fournissant ainsi aux familles canadiennes qui travaillent fort davantage d'options de logement à proximité des transports en commun, des écoles et des services. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de s'être engagé à investir 147 millions de dollars dans la création de nouveaux logements locatifs pour nos résidents. Ce financement nous aidera à bâtir le nouvel ensemble Casa à Emery Village et à nous assurer qu'une partie du plan comprend des options de logement abordable. L'annonce d'aujourd'hui montre l'importance des partenariats privés-publics et le travail efficace qui peut être accompli. » - John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Nous félicitons le gouvernement du Canada d'avoir lancé l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, un programme novateur qui permet à Medallion d'entamer immédiatement la construction d'immeubles d'appartements locatifs de grande qualité dont les Canadiens et leur famille ont grandement besoin. » - Peter Grater, directeur financier, Medallion Corporation

Faits en bref

L'ensemble comprend deux tours d'habitation offrant 514 logements au total, soit une tour de 30 étages comptant 276 logements et une tour de 26 étages comptant 238 logements.

Les travaux de construction ont débuté en janvier 2019 et devraient être pratiquement achevés au printemps 2023.

devraient être pratiquement achevés au printemps 2023. Au moins 15 % des logements de l'ensemble (77 logements) respecteront les exigences municipales en matière d'accessibilité.

Les immeubles visent à réaliser des économies d'énergie de 22,8 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21,4 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNEB).

2015 (CNEB). Sur les 514 logements, 324 ont un loyer inférieur à 30 % du revenu médian des ménages dans la région. Les loyers abordables d'au moins 114 logements seront maintenus pendant au moins 10 ans.

L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Cet ensemble représente un ajout important à l'offre de logements expressément destinés à la location à Toronto , où le taux d'inoccupation se chiffrait à 1,5 % en 2019.

, où le taux d'inoccupation se chiffrait à 1,5 % en 2019. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement