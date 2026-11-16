Accrete informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Accrete hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.33 Prozent auf 2.08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch