Accord Financial äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2.20 CAD gegenüber -0.280 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54.66 Prozent auf 7.2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.8 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch