Accord Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Accord Financial hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.33 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Accord Financial -0.100 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 6.8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 57.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch