Accord et ADIENNE signent un accord de distribution exclusif pour le TEPADINA®

LONDRES et LUGANO, Suisse, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare Limited (« Accord ») et ADIENNE Pharma & Biotech S.A. (« ADIENNE ») ont conclu un accord de licence et de distribution exclusif portant sur la commercialisation du TEPADINA® (thiotépa) sous forme de poudre lyophilisée pour injections à des doses de 15mg et 100mg.

ADIENNE travaille également sur de nouvelles présentations d'administration pour le TEPADINA® (thiotépa) et d'autres médicaments oncologiques et cytotoxiques afin d'améliorer et d'optimiser l'expérience des professionnels de la santé et des patients.

Les nouvelles présentations d'administration pour le TEPADINA® seront commercialisées par Accord en Europe et en Inde.

Dans le cadre de ce partenariat, Accord obtient les droits exclusifs de mise sur le marché, de commercialisation et de vente de la nouvelle marque de chimiothérapie d'ADIENNE, TEPADINA®, qui seront soutenus par une force de vente experte et une équipe de marketing chevronnée qui a lancé avec succès de multiples produits oncologiques en Europe. Accord commencera à vendre le TEPADINA® sur des marchés sélectionnés dans la région européenne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, au Benelux et au Portugal. D'autres marchés seront ajoutés en 2020 en vue de faire d'Accord le distributeur exclusif sur les marchés européens d'ici début 2021.

ADIENNE continuera d'être le détenteur d'autorisation de marketing dans les territoires et sera responsable de la fabrication et de la fourniture du produit.

Le TEPADINA® (thiotépa) est indiqué dans les traitements de conditionnement avant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogénique et autologue pour traiter des maladies hématologiques et des tumeurs solides dans la population adulte et pédiatrique.

Il a obtenu des désignations de médicament orphelin de l'EMA et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Dr. Antonio Francesco Di Naro, fondateur, propriétaire et président d'ADIENNE, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir établi cette collaboration avec la société Accord, dont les antécédents confirmés de succès en marketing de produits oncologiques et spécialisés complexes nous donnent confiance qu'elle sera le meilleur partenaire pour notre produit TEPADINA®. Accord a une équipe commerciale et une infrastructure commerciale remarquables en place, et nous sommes très confiants dans sa capacité à exploiter cette plateforme avec succès avec nous. »

James Burt, vice-président exécutif, Europe et MENA, d'Accord, a ajouté: « Nous sommes engagés à fournir des produits complexes à valeur ajoutée qui améliorent la vie des patients cancéreux. Cet accord met à profit notre plateforme d'oncologie et notre expérience extensive en oncologie en Europe, une région dans laquelle nous fournissons plus de 35 produits oncologiques. Nous sommes ravis d'entreprendre la commercialisation de ce produit qui fournira des avantages tangibles aux patients et aux prestataires de soins de santé, et nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration mutuellement bénéfique et fructueuse avec ADIENNE. »

À propos d'ADIENNE Pharma & Biotech

ADIENNE Pharma & Biotech est une société biopharmaceutique de taille moyenne fondée en 2004 et axée sur le traitement de maladies rares et graves, qui exerce ses activités sur le marché pharmaceutique mondial. Elle a son siège à Lugano (Suisse). La société est principalement axée sur les domaines de l'onco-hématologie, des maladies auto-immunes, de la greffe de moelle osseuse et d'organes solides, allant de la recherche à la commercialisation. Le portefeuille d'ADIENNE comprend des produits pour des patients nommément désignés (NBP) et des médicaments sous licence propriétaires. www.adienne.com

À propos d'Accord Healthcare

Basée au Royaume-Uni, Accord Healthcare Europe est l'une des entreprises de produits pharmaceutiques dont la croissance est la plus rapide en Europe. L'empreinte d'Accord sur le marché est l'une des plus importantes parmi les entreprises de produits biosimilaires et génériques européennes et la société vend des médicaments génériques dans plus de 80 pays du monde.

Cette présence globale nous permet de fournir des médicaments essentiels peu coûteux aux systèmes de santé nationaux qui aident les professionnels de la santé à transformer la vie des patients dans le monde.