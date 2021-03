Accord entre Italian Exhibition Group et Deutsche Messe

La société allemande, par le biais de sa filiale Hannover Fairs Mexico et l'organisateur italien de salons professionnels ont signé un accord stratégique pour le lancement de nouveaux événements au Mexique

RIMINI, Italie, 21 mars 2021 /PRNewswire/ -- Deux des plus importants organisateurs de salons professionnels en Europe ont signé aujourd'hui un accord important pour activer une série d'événements de salons professionnels au Mexique. L'entreprise commune est constituée de Deutsche Messe AG (par l'intermédiaire de sa filiale Hannover Fairs Mexico) et d'Italian Exhibition Group SpA (IEG).

Les deux groupes disposent d'une vaste et longue expérience dans le secteur des salons professionnels internationaux, avec un portefeuille d'événements complémentaires. La solide présence d'IEG et de Deutsche Messe dans différents pays du monde est certainement la meilleure garantie du succès et de l'attractivité des salons qui seront organisés sur le marché mexicain.

Le partenariat sera inauguré avec Active & Sports Expo, un événement prévu à Leon, au Mexique, du 25 au 27 novembre 2021, où IEG (organisateur de RiminiWellness et de Dubai Active & Muscle Show à Dubaï avec sa filiale HBG Events) unira sa connaissance de l'industrie du fitness et du bien-être avec l'expérience acquise sur le territoire par Hannover Fairs Mexico. L'exposition se tiendra au Poliforum Leon, 18 000 mètres carrés, sélectionné pour sa position favorable et centrale dans l'État mexicain et pour le ferme soutien du gouvernement local.

Corrado Peraboni, CEO Italian Exhibition Group, a déclaré : « Nous avons passé ces mois de pandémie à préparer le développement international de nos produits phares. L'accord avec Deutsche Messe fait partie intégrante de cette stratégie. La collaboration entre deux grands acteurs européens semblait le meilleur moyen de s'attaquer un marché aussi prometteur que le Mexique et, après le bien-être, nous évaluerons avec nos collègues allemands la possibilité de développer d'autres produits. »

Bernd Rohde, CEO Hannover Fairs Mexico, a souligné que « grâce à la joint-venture entre Deutsche Messe et l'Italian Exhibition Group, nous formons une alliance solide qui réunira des années d'expérience, de connaissances, de bonnes pratiques, de nouveaux produits et clients leaders mondiaux, qui, tous ensemble, nous permettront de lancer des événements importants au Mexique et en Amérique latine. Notre premier événement commun, Active & Sports Expo, sera la meilleure occasion de révéler le grand potentiel du marché mexicain et latino-américain pour de nouvelles entreprises internationales, telles que l'industrie du sport et du bien-être. »

Active & Sports Expo Leon vise à créer un événement qui permettra de promouvoir le sport et les activités de plein air dans la société mexicaine ainsi que de maximiser le potentiel commercial et la diversification des produits dans ce secteur important. Lors du Global Wellness Summit (GWS) 2020, l'événement prestigieux où se réunissent les leaders internationaux de l'économie du bien-être, il a été calculé que l'industrie valait 4,5 billions de dollars. Selon le Global Wellness Institute, la valeur estimée de l'économie de l'activité physique est de 828,2 milliards de dollars (réf. 2019) et comprend les principaux segments du sport, des loisirs actifs, du fitness et du mouvement conscient.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1459828/Bernd_Rohde__CEO_Hannover_Fairs_Mexico.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1459829/Corrado_Peraboni__CEO_IEG.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg