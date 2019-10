Accord annonce de solides résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois, des produits et une valeur comptable par action records pour le trimestre, un dividende trimestriel régulier

TORONTO, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Périodes de trois mois closes

les 30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 383 283 373 256 Produits d'exploitation (en milliers) 15 299 13 120 41 878 33 976 Bénéfice avant impôt sur le résultat (en milliers) 4 063 3 105 8 911 7 104 Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 3 237 2 616 7 102 6 195 Bénéfice net ajusté (en milliers) (note) 2 862 2 842 7 075 6 957 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,38 0,31 0,84 0,75 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué) 0,34 0,34 0,84 0,84 Valeur comptable par action (au 30 septembre)



11,07 $ 9,82 $

Au troisième trimestre, les produits ont augmenté de 17 % pour atteindre un niveau trimestriel record de 15 299 000 $, comparativement à 13 120 000 $ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des ressources engagées. La moyenne des ressources engagées était de 35 % plus élevée, s'établissant à 383 millions de dollars au cours du trimestre à l'étude, comparativement à 283 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Les ressources engagées au 30 septembre 2019 se sont chiffrées à 385 millions de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (le « bénéfice net des actionnaires ») a augmenté de 621 000 $ ou 24 %, pour s'établir à 3 237 000 $ au troisième trimestre de 2019, comparativement au bénéfice de 2 616 000 $ réalisé à l'exercice précédent. Le bénéfice net des actionnaires a augmenté en raison de produits nets plus élevés (produits moins les charges d'intérêt), d'une provision moins importante pour les pertes et d'une réduction des charges d'acquisition d'entreprises. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») s'est fixé à 0,38 $, comparativement à 0,31 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a augmenté, s'établissant à 2 862 000 $, comparativement au bénéfice de 2 842 000 $ réalisé au troisième trimestre de 2018. Le BPA ajusté est demeuré le même à 0,34 $ au cours du trimestre à l'étude et se compare à celui de l'exercice précédent.

Les produits ont augmenté de 23 %, établissant un record pour les neuf premiers mois, se chiffrant à 41 878 000 $ en 2019, comparativement à 33 976 000 $ à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des ressources engagées. La moyenne des ressources engagées au cours des neuf premiers mois de 2019 a augmenté de 46 %, s'établissant à 373 millions de dollars.

Pour les neuf premiers mois de 2019, le bénéfice net des actionnaires a augmenté de 15 % ou 907 000 $, pour s'établir à 7 102 000 $, comparativement à 6 195 000 $ en 2018. Le bénéfice net des actionnaires a augmenté pour les raisons susmentionnées. Le BPA a augmenté de 12 % pour s'établir à 0,84 $, comparativement à 0,75 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 118 000 $ pour s'établir à 7 075 000 $, comparativement au bénéfice de 6 957 000 $ réalisé au cours des neuf premiers mois de 2018. Le BPA ajusté est demeuré le même à 0,84 $ au cours des neuf premiers mois de 2019 et se compare à celui de l'exercice précédent.

Appelé à commenter les résultats de 2019, le président et chef de la direction de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Accord a poursuivi sa croissance au cours du troisième trimestre, alors que son portefeuille de prêts, ses produits d'exploitation et son bénéfice net ont affiché une solide croissance en glissement annuel. Au cours des neuf premiers mois, le bénéfice par action de 0,84 $ a contribué à l'augmentation de la valeur comptable par action qui se chiffre à 11,07 $, établissant une hausse record. Au cours du trimestre, la situation financière d'Accord a été renforcée par l'exercice de la clause accordéon dans sa facilité de crédit, laquelle a augmenté de 75 millions de dollars pour se chiffrer à 367 millions de dollars. En outre, Concentra Banque a investi 5 millions de dollars dans une émission de débentures convertibles privées dans le cadre d'une alliance stratégique intéressante. La capacité de croissance du portefeuille d'Accord n'a jamais été aussi forte. »

Le conseil d'administration de la Société a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel régulier de 0,09 $ par action ordinaire payable le 2 décembre 2019 aux actionnaires dûment inscrits le 15 novembre 2019.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp., fondée en 1978, est l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord. Au service de clients partout aux États-Unis et au Canada, les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment les suivants : affacturage, financement de stocks, financement d'équipement, financement commercial et financement du cinéma et des médias. Depuis 41 ans, Accord a facilité l'accès à du capital, en aidant des entreprises à saisir des occasions et à prospérer.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté (de base et dilué) correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (de base et dilué) au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Périodes de trois mois closes les

30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre

2019 2018 2019 2018

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars) Bénéfice net des actionnaires : 3 237 2 616 7 102 6 195 Ajustements, après impôt :







Rémunération à base d'actions 48 34 132 169 Charges d'acquisition d'entreprises (423) 192 (159) 593 Bénéfice net ajusté 2 862 2 842 7 075 6 957

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

