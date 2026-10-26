Acconeer Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acconeer Registered äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 23.5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch