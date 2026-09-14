Access: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Access hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18.03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -38.480 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4.42 Milliarden JPY gegenüber 3.84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch