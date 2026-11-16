Access Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Access Power stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.86 Prozent auf 0.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch