ACCESS GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ACCESS GROUP hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.25 JPY, nach 24.80 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch