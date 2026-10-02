Accenture zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Accenture hat am 01.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.29 USD gegenüber 2.25 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Accenture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.68 Milliarden USD im Vergleich zu 17.60 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3.18 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 18.02 Milliarden USD geschätzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13.56 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 74.18 Milliarden USD – ein Plus von 6.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Accenture 69.67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13.86 USD und einen Umsatz von 73.54 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch