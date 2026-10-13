Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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13.10.2026 10:02:00
Accenture: Wie Chefin Julie Sweet die KI-Gefahr in einen Turbo verwandelte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Accenture plc
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06:00
|Will Accenture survive or thrive in the age of AI? (Financial Times)
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12.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.10.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Accenture-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
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02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
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02.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Accenture plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow freundlich erwartet -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow legt derweil voraussichtlich zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.