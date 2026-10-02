Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34
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02.10.2026 12:02:00
Accenture: Beratungsfirma toppt Erwartungen - Aktie springt zeitweise um 22 Prozent
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Accenture plc
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20:03
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
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18:00
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
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16:02
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accenture-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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01.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
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01.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
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01.10.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Accenture legen nach Zahlen kräftig zu (Dow Jones)
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01.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.ch)
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01.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Accenture plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.