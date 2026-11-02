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02.11.2026 14:36:51
Accendra Health Renews $150 Mln Receivables Sale Program
(RTTNews) - On Monday, Accendra Health (ACH) announced an amendment to its Receivables Purchase Agreement, extending the scheduled termination date of its $150 million receivables sale program to October 2029.
The facility size remains unchanged. The amendment, executed on October 29, 2026, is intended to support the company's liquidity position and reflects its continued banking partnership.
CFO Jonathan Leon said the extension reinforces the strength of Accendra Health's accounts receivable portfolio and processes.
ACH has traded between $0.19 and $4.69 over the last year.
The stock closed Friday's trade at $0.25, up 9.10%.
In pre-market trading, ACH is up 2.17% at $0.25.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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