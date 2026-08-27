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Accelleron Industries AG: Accelleron erzielt starkes Halbjahresergebnis und erhöht Investitionen für zukünftiges Wachstum



27.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Accelleron erzielt starkes Halbjahresergebnis und erhöht Investitionen für zukünftiges Wachstum

Schiffsneubauten und Rechenzentren bleiben wichtige Wachstumstreiber

Der Umsatz erreichte USD 737,3 Mio., ein Plus von 21,3% gegenüber dem Vorjahr

Das operative EBITA stieg auf USD 189,7 Mio. (+22,5%)

Die operative EBITA-Marge erhöhte sich auf 25,7% (+0,2 Prozentpunkte)

Der Reingewinn stieg auf USD 150,8 Mio. (+31,5%)

Höhere Investitionen zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums

Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14–17% angehoben

Baden, Schweiz, 27. August 2026 – Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für die Schifffahrts- und Energiebranche, erzielt erneut ein starkes Halbjahresergebnis und knüpft damit an die Dynamik des Jahres 2025 an. «Das Schifffahrtsgeschäft entwickelte sich weiterhin stark, während der Ausbau von Rechenzentren in den USA zu einer höheren Nachfrage nach Primärenergieanwendungen führte. Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, besonders bei Stromerzeugungsanwendungen für Rechenzentren, haben wir im ersten Halbjahr 2026 USD 31 Mio. investiert. Das sind über 40% mehr als im ersten Halbjahr 2025», so Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. «Angesichts unserer starken Halbjahresergebnisse und der positiven Dynamik in unseren Kernmärkten heben wir unsere Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14–17% an.»

Der Umsatz erreichte in den ersten sechs Monaten 2026 USD 737,3 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 21,3% gegenüber dem Vorjahr; organisch betrug das Wachstum 17,2%. Das operative EBITA erhöhte sich um USD 34,8 Mio. oder 22,5% auf USD 189,7 Mio. Die operative EBITA-Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 25,7%. Der Reingewinn nahm um USD 36,1 Mio. oder 31,5% auf USD 150,8 Mio. zu. Die Umwandlung des freien Cashflows lag bei 58,4% (H1 2025: 70,3%). Im Wesentlichen trugen höhere Investitionen für zukünftiges Wachstum zu diesem Rückgang bei.

Segment Medium & Low Speed

Der Umsatz im Segment Medium & Low Speed erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 69,7 Mio. oder 15,2% auf USD 528,5 Mio. Das organische Wachstum betrug 11,3%.

Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke Nachfrage nach Schiffsneubauten in der Handelsschifffahrt getragen. Der Umsatz im Kraftstoffeinspritzgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäss.

Das Wachstum des Servicegeschäfts im Segment Medium & Low Speed wurde durch Upgrades zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz, eine wachsende Zahl von Schiffen mit Full-Cover-Serviceverträgen sowie die anhaltend hohe Auslastung in der Handels- und Kreuzschifffahrt getragen. Auch das Servicegeschäft für mittelschnell laufende Motoren in der Stromerzeugung trug zum Wachstum bei. Treiber waren regelmässige Wartungsarbeiten und Investitionen, um die Stromversorgung durch Kraftwerke zuverlässiger zu machen.

Das operative EBITA erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 18,7 Mio. oder 16,1% auf USD 134,9 Mio. Das starke Wachstum im margenschwächeren Produktgeschäft wurde durch strukturellen Leverage mehr als ausgeglichen. Dadurch erhöhte sich die operative EBITA-Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 25,5%.

Segment High Speed

Der Umsatz im Segment High Speed nahm gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 59,7 Mio. oder 40,0% auf USD 208,9 Mio. zu. Das organische Wachstum betrug 35,5%.

Der Umsatz mit Turboladern für gasbefeuerte Primärenergieanwendungen in US-Rechenzentren nahm weiter zu, unterstützt durch Kapazitätserweiterungen bei den Motorenherstellern. Das Umsatzwachstum bei dieselbetriebenen Notstromanwendungen wurde durch die Kapazitätszuteilung der Motorenhersteller begrenzt. Gaskompression verzeichnete weiterhin eine starke Nachfrage in Nordamerika, gestützt durch Investitionen in Pipelines, um die steigende Nachfrage nach Erdgas im In- und Ausland zu bedienen.

Der Umsatz im Servicegeschäft im Segment High Speed nahm durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Erdgas in den USA deutlich zu. Daraus ergab sich eine weiterhin starke Dynamik beim Remanufacturing von Turboladern für Gaskompressionsanwendungen. Der Umsatz im Servicegeschäft für stationäre Stromerzeugungsanwendungen blieb stabil. Die installierte Basis wuchs weiter.

Das operative EBITA stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um USD 16,1 Mio. oder 41,6% auf USD 54,8 Mio. Zusätzliche Kosten entlang der Wertschöpfungskette wurden durch starken strukturellen Leverage mehr als ausgeglichen. Dadurch erhöhte sich die operative EBITA-Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 26,2%.

Positiver Ausblick und angehobene Prognose

«Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, gestützt durch den weiteren Ausbau von Rechenzentren und die anhaltende Neubautätigkeit in der Schifffahrt. Während wir mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Full-Cover-Serviceverträgen rechnen, dürfte sich das Wachstum bei Upgrades und Nachrüstungen aufgrund der Verschiebung des IMO-Net-Zero-Frameworks abflachen», so Bischofberger. «Wir investieren weiter in Kapazitäten, Technologie und unsere Mitarbeitenden, damit wir unsere Kunden zuverlässig beliefern können. Gleichzeitig setzen wir unseren ausgewogenen Kapitalallokationsrahmen konsequent um. Dazu gehört auch das im Mai lancierte Aktienrückkaufprogramm.»

Aufgrund des starken Halbjahresergebnisses hebt Accelleron die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14–17% an (zuvor 9–14%). Die Prognose für die operative EBITA-Marge 2026 bleibt unverändert bei 25–26%.

Der Halbjahresbericht 2026 ist auf der Website verfügbar unter: https://accelleron.com/investors/financial-reports/half-year-report-2026

Halbjahresende 30. Juni (in Mio. USD) 2026 2025 Änderung in % Organisch1 Umsatz 737,3 608,0 21,3% 17,2% Bruttogewinn 326,8 265,3 23,2% in % des Umsatzes 44,3% 43,6% 0,7 Prozentpunkte Betriebsergebnis 186,6 141,9 31,5% Operatives EBITA1 189,7 154,9 22,5% in % des Umsatzes 25,7% 25,5% 0,2 Prozentpunkte Reingewinn 150,8 114,7 31,5% in % des Umsatzes 20,5% 18,9% 1,6 Prozentpunkte Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 119,0 105,9 12,4% Freier Cashflow1 88,1 80,6 9,3% Umwandlung des freien Cashflows1 58,4% 70,3% (11,9 Prozentpunkte) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (USD) 1,53 1,17 30,8% Nettoverschuldungsgrad1 0,7 0,8 (12,5%)



Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Exchange) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.



Wichtige Daten 2027

17. März 2027: Jahresbericht 2026; Investoren- und Medienkonferenz

27. April 2027: Generalversammlung



Informationen für die Medien

Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron.com/media/media-resources



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

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Telefon: +41 79 698 60 85

E-Mail: investors@accelleron-industries.com



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Telefon: +41 79 442 64 07

E-Mail: media@accelleron-industries.com



Accelleron Industries AG

Bruggerstrasse 71A

5400 Baden

Schweiz



1 Alternative Leistungskennzahlen

In dieser Ad-hoc-Mitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendet werden, finden Sie unter: https://accelleron.com/investors/performance-measures



Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschliesslich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.



Hinweis

Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Mitteilung von Accelleron, die Sie unter https://accelleron.com/media abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.