Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’987 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 1 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’346 2.5%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8072 -0.7%  Öl 84 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Munich Re-Aktie niedriger: Konzern senkt Umsatzprognose im Versicherungsgeschäft
Allianz-Aktie dennoch tiefer: Starkes zweites Quartal mit kräftigem Gewinnzuwachs
Suche...
ETF Sparplan

Accelleron Industries Aktie 116936091 / CH1169360919

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 08:30:04

Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

Accelleron Industries
73.90 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Personalie
Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

05.08.2026 / 08:30 CET/CEST

Medienmitteilung

Accelleron ernennt Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service

Baden, Schweiz, 5. August 2026 – Ravin Pillay-Ramsamy wird per 1. Oktober 2026 zum Leiter der Division Service und Mitglied des Executive Committee ernannt. Er wird in Baden tätig sein.

Ravin Pillay-Ramsamy folgt auf Roland Schwarz, der CEO von OMT, einem auf Kraftstoffeinspritzung spezialisierten Tochterunternehmen von Accelleron, wird. Klaus Heim, derzeit CEO von OMT, geht Ende September 2026 in den Ruhestand.

«Wir freuen uns sehr, Ravin Pillay-Ramsamy bei Accelleron willkommen zu heissen», sagt Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. «Ravin bringt umfassende internationale Führungserfahrung im industriellen Servicegeschäft, Engineering, in der Unternehmensentwicklung und bei M&A mit. Gleichzeitig kennt er die Branchen Energieerzeugung, Öl und Gas sowie industrielle Infrastruktur aus langjähriger eigener Erfahrung. Er hat weltweit Serviceorganisationen erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Servicegeschäfts setzen und unsere Position als führender Partner unserer Kunden weiter stärken wird.»

Ravin Pillay-Ramsamy ist derzeit bei Sulzer Division President Services und in der Konzernleitung. Zuvor hatte er dort verschiedene leitende Positionen innerhalb der Services-Division in EMEA und Asien-Pazifik inne. Seine Karriere begann er in den USA bei Turbine Services Ltd., wo er als Business Development Director und Vice President Engineering tätig war. Er hat einen Global MBA der Columbia Business School und der London Business School, einen Masterabschluss in Management und Finance des Rensselaer Polytechnic Institute sowie einen Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering der Ohio State University.

 

-Ende-

 

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

 

Informationen für die Medien

Bilder und andere digitale Inhalte sind verfügbar unter: https://accelleron.com/media/media-resources  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Media Relations

Sandro Hofer

Telefon: +41 79 644 76 55

E-Mail: media@accelleron-industries.com

 

Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71A
5400 Baden
Schweiz

www.accelleron.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Medienmitteilung (PDF)
Datei: Ravin Pillay-Ramsamy (PNG)

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71a
5401 Baden
Schweiz
E-Mail: investors@accelleron-industries.com
Internet: https://accelleron.com/
ISIN: CH1169360919
Valorennummer: 116936091
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2377044

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377044  05.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Accelleron Industries AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Accelleron Industries AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 S5ZB0U
Short 15’483.24 13.83 SJDBFU
Short 16’050.35 8.91 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.49 SPBMIU
Long 13’657.26 13.57 SMB1YU
Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Accelleron Industries am 05.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.