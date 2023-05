Accelleron-Aktien nach Akquisition in Italien etwas fester

Zürich (awp) - Die Aktien des Turbolader-Herstellers Accelleron legen am Mittwoch in einem knapp gehaltenen Gesamtmarkt leicht zu. Am Morgen hatte das Unternehmen eine kleinere Akquisition in Italien bekanntgegeben, welche in Marktkreisen grundsätzlich als sinnvoll angesehen wird.

Bis um 09.50 Uhr ziehen Accelleron um 0,5 Prozent auf 22,08 Franken an. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,10 Prozent tiefer.

Accelleron übernimmt mit der Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT) einen Spezialisten für Kraftstoff-Einspritzsysteme für Schiffsmotoren. Dieser erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 mit rund 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 52 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge von über 20 Prozent.

OMT sei ein Unternehmen mit einer hohen Gewinnmarge und stärke das Profil von Accelleron im Marine-Segment, heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Die Einspritzsysteme seien ein kritisches Element für die Schifffahrtsindustrie bei der Verringerung des CO2-Ausstosses sowie bei der Einführung neuer Kraftstoffe wie Methanol oder Ammoniak.

Die Zürcher Kantonalbank sieht die Akquisition von OMT ebenfalls als insgesamt positiv an. Denn sie stütze das Kerngeschäft von Accelleron und damit die Position als führender Innovator bei der Entwicklung alternativer Kraftstofftechnologien.

cf/rw