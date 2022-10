Accelleron-Aktie vor Börsenstart: ABB schliesst Abspaltung von Accelleron ab - Heute erster Handelstag - ABB-Aktie im Plus

Ab dem heutigen Montag wird Accelleron separat an der Schweizer Börse gehandelt.

Die Abspaltung von Accelleron sei abgeschlossen, teilte ABB am Montag im Vorfeld des ersten Börsentages von Accelleron mit. Wie bereits bekannt, erhalten die ABB-Aktionäre für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktien als Sachdividende. Das Tickersymbol für Accelleron lautet "ACLN".

Die Genehmigung für die Abspaltung haben die ABB-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung vor knapp vier Wochen erteilt.

Der Spin-off sei Teil der Strategie von ABB, sich auf zunehmende globale Megatrends in der Elektrifizierung und Automatisierung zu fokussieren. Gleichzeitig erhalte Accelleron die Möglichkeit, als eigenständiges, kotiertes Unternehmen mit grösserer Flexibilität und Unabhängigkeit zu wachsen, so ABB.

"Der Abschluss der Abspaltung markiert einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der Strategie des aktiven Portfoliomanagements von ABB", wird in der Mitteilung ABB-CEO Björn Rosengren zitiert.

Accelleron ist ein Anbieter von Turboladertechnologien und Optimierungslösungen für Motoren von 500 kW bis zu über 80 MW. Hauptmärkte sind die Schifffahrt sowie die Energie- und Bahnindustrie. Zum Einsatz kommen die Turbolader auch im Off-Highway-Bereich, gemeint sind damit grosse Lastautos wie sie etwa im Bergbau eingesetzt werden.

Die ABB-Aktie gewinnt am Montag an der SIX zeitweise 0,89 Prozent auf 24,97 Franken.

cf/rw

Zürich (awp)