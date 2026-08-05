Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Er übernimmt die Funktion per 1. Oktober 2026 und wird laut Accelleron zugleich Mitglied der Konzernleitung.

Pillay-Ramsamy folgt auf Roland Schwarz, der CEO der Tochtergesellschaft OMT wird, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Deren bisheriger CEO Klaus Heim geht Ende September 2026 in den Ruhestand.

Der neue Service-Chef kommt von Sulzer, wo er derzeit die Division Services leitet.

Die Accelleron-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,27 Prozent stärker bei 73,50 Franken.

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Baden (awp)