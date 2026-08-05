|Führungswechsel
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05.08.2026 13:12:36
Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer
Accelleron hat Ravin Pillay-Ramsamy zum Leiter der Division Service ernannt.
Pillay-Ramsamy folgt auf Roland Schwarz, der CEO der Tochtergesellschaft OMT wird, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Deren bisheriger CEO Klaus Heim geht Ende September 2026 in den Ruhestand.
Der neue Service-Chef kommt von Sulzer, wo er derzeit die Division Services leitet.
Die Accelleron-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,27 Prozent stärker bei 73,50 Franken.
awp-robot/jb
Baden (awp)
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Accelleron Industries am 05.08.2026
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