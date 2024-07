Accelleron-Aktie springt hoch: Umsatz- und Rentabilitätsprognose für 2024 angehoben

Auch die Profitabilität soll weiter zunehmen.

Accelleron konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres besonders von einer guten Entwicklung in den Märkten Schifffahrt und Energie profitieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Konkret stieg der Umsatz von Januar bis Juni währungsbereinigt um 15 Prozent auf 505 Millionen Franken.

Das Umsatzplus sei dabei durch ein starkes Neu- und Servicegeschäft in der Handelsschifffahrt, der Kapazitätserweiterung einer eigenen Fabrik für Kraftstoffeinspritzung und durch "aussergewöhnlich grosse" Serviceaufträge unterstützt worden.

Die gute Marktdynamik in den genannten Bereichen habe einen Rückgang im US-Gaskompressionsgeschäft und einen leichten Rückgang im Low-Speed-Servicegeschäft für Frachtschiffe mehr als ausgeglichen, erklärte Accelleron weiter.

Accelleron erwartet nun, dass sich die positive Dynamik auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde daher angehoben. Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 9 bis 12 Prozent zu konstanten Währungen, nach bisher 4 bis 6 Prozent. Organisch soll das Umsatzplus bei 4 bis 7 Prozent liegen.

Durch das starke Umsatzwachstum und eine starken operative Leverage soll auch die Rentabilität steigen. Neu erwartet Accelleron eine EBITA-Marge von rund 25 Prozent, nach bisher rund 24,5 Prozent.

Ferner bestätigte das Management die Prognosen für die Umwandlung des freien Cashflows (90-100%), die Nettoverschuldung (0,5-1,5x) und die Dividendenpolitik von Anfang Jahr. Den vollständigen Halbjahresbericht wird das Unternehmen am 27. August vorlegen.

Die Accelleron-Aktie klettert im Schweizer Handel zeitweise um 8,13 Prozent auf 42,15 Franken.

cg/ra

Baden (awp)