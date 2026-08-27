Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade

Rückenwind gab unter anderem das Geschäft mit Rechenzentren. Nun wird die Jahresprognose von Accelleron für das Umsatzwachstum erhöht.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 21,3 Prozent auf 737,3 Millionen US-Dollar, organisch waren es 17,2 Prozent. Grund dafür waren eine starke Dynamik im Schifffahrtsgeschäft sowie der Ausbau von Rechenzentren in den USA, wie der Turboladerhersteller am Donnerstag mitteilte.

Auch die Profitabilität stieg deutlich. Der operative EBITA erhöhte sich um 22,5 Prozent auf 189,7 Millionen Dollar, bei einer Marge von 25,7 Prozent (VJ: 25,5%). Der Reingewinn legte um 31,5 Prozent auf 150,8 Millionen Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen von Analysten bei allen Kennzahlen übertroffen.

Ausblick teilweise erhöht

Aufgrund der starken Ergebnisse hebt das Unternehmen die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14 bis 17 Prozent an, nach zuvor 9 bis 14 Prozent. Die Zielmarge für den operativen EBITA von 25 bis 26 Prozent bleibt unverändert.

"Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, gestützt durch den weiteren Ausbau von Rechenzentren und die anhaltende Neubautätigkeit in der Schifffahrt", heisst es weiter. "Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, besonders bei Stromerzeugungsanwendungen für Rechenzentren, haben wir im ersten Halbjahr 31 Millionen Dollar investiert", wird CEO Daniel Bischofberger zitiert. Das seien über 40 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025.

Allerdings dürfte sich das Wachstum bei Upgrades und Nachrüstungen wegen der Verschiebung des IMO-Net-Zero-Frameworks abflachen. Die Nachfrage nach Full-Cover-Serviceverträgen soll laut dem Management aber hoch bleiben.

Accelleron-Aktien nach Zahlen und Prognosenerhöhung im Aufwind

Die Aktien von Accelleron sind am Donnerstag im frühen Handel gesucht. Der Turboladerhersteller hat die Markterwartungen mit allen Kennzahlen übertroffen und die Jahresprognose für das Umsatzwachstum erhöht. Zudem wird weiter in das Geschäft mit Rechenzentren investiert.

Im Schweizer Handel notierte die Accelleron-Aktie schliesslich 4,37 Prozent tiefer bei 74,45 Franken. Die Papiere von Accelleron haben seit Jahresbeginn bis am Vorabend bereits um gut ein Viertel zugelegt. Das bisherige Allzeithoch vom Mai bei 90,50 Franken rückt nun wieder etwas näher.

Mit den Zahlen zu Umsatz und Profitabilität hat Accelleron die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Mit der erhöhten Umsatzprognose könnten gewisse Jahresschätzungen nun nach oben angepasst werden, wie es bei der UBS heisst.

Auch die Experten von Vontobel verweisen auf die anhaltende starke Wachstumsdynamik. Auch das EBITA habe die Schätzungen deutlich übertroffen, obwohl der operative Hebel durch Mixeffekte und Investitionen begrenzt gewesen sei. Die angehobene Prognose bestätige die Tendenz von Accelleron, die Erwartungen zu übertreffen und die Prognose zu erhöhen, so die Analysten weiter. Allerdings würden die Konsensschätzungen bereits im oberen Bereich liegen.

Für die ZKB sind schliesslich auch die mittelfristigen Aussichten intakt. Aufgrund des stabilen Geschäftsmodells und der langfristigen Wettbewerbsvorteile dürfte sich das Umsatzwachstum fortsetzen. Strukturelle Wachstumstreiber seien dabei beide wesentlichen Endmärkte (Marine und insbesondere Energie). Auch die operative EBITA-Marge dürfte unter anderem mit einem steigenden Serviceanteil mittelfristig steigen.

ls/uh

Zürich (awp)